Президент США Джо Байден не справляется с высокими ценами на нефть. С одной стороны, растет недовольство американских граждан, которые еще никогда не платили пять долларов за галлон бензина, а с другой, все попытки предотвратить обогащение России за счет нефти оборачиваются обратным эффектом и приводят к росту цен в США.

Следует признать, что все попытки Байдена ввести эмбарго на импорт российской нефти не только не дали ожидаемого эффекта, но и чуть было не привели к распаду западной коалиции, которая в итоге решила ограничиться половинчатыми мерами. Которые в результате привели к подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе, и в США в то время, как доходы Москвы даже при сокращенных объемах экспорта продолжают расти.

В экономике такие случаи называют «эффектом бумеранга».

Изначально главная надежда Байдена была связана со странами Персидского залива, главным образом, с Саудовской Аравией. Но вконец испортившиеся в последние годы отношения между двумя странами превратили эпизодические контакты между Вашингтоном и Эр-Риадом в диалог глухого с немым. Еще каких-то пять лет назад никто и предположить не мог, что саудиты будут игнорировать телефонные звонки президента США.

Тем не менее, Байден, отбросив в сторону великодержавную щепетильность, пошел на крайний шаг и объявил о намерении совершить визит в Саудовскую Аравию. А чтобы не выглядеть просителем, добавил в программу поездки посещение Израиля и Палестинской автономии.

Правда, вскоре поползли слухи о переносе визита на неопределенное время, однако накануне влиятельная The Wall Street Journal объявила, что ориентировочно поездка президента Байдена в Саудовскую Аравию состоится в начале июля.

Отвечая на вопросы журналистов о теме предстоящих переговоров, представитель Белого Дома сказал, что президент США встретится в Эр-Риаде с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить с ним вопросы «региональной безопасности».

В ответ присутствовавшие на брифинге журналисты понимающе кивнули, поскольку всем было понятно: для Джон Байдена тема «региональной безопасности» сегодня — это намерение вынудить саудовцев увеличить добычу нефти и отказаться от тесного сотрудничества с Россией.