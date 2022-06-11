Американская рулетка в руках арабской монархии главная тема
Президент США Джо Байден не справляется с высокими ценами на нефть. С одной стороны, растет недовольство американских граждан, которые еще никогда не платили пять долларов за галлон бензина, а с другой, все попытки предотвратить обогащение России за счет нефти оборачиваются обратным эффектом и приводят к росту цен в США.
Следует признать, что все попытки Байдена ввести эмбарго на импорт российской нефти не только не дали ожидаемого эффекта, но и чуть было не привели к распаду западной коалиции, которая в итоге решила ограничиться половинчатыми мерами. Которые в результате привели к подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе, и в США в то время, как доходы Москвы даже при сокращенных объемах экспорта продолжают расти.
В экономике такие случаи называют «эффектом бумеранга».
Изначально главная надежда Байдена была связана со странами Персидского залива, главным образом, с Саудовской Аравией. Но вконец испортившиеся в последние годы отношения между двумя странами превратили эпизодические контакты между Вашингтоном и Эр-Риадом в диалог глухого с немым. Еще каких-то пять лет назад никто и предположить не мог, что саудиты будут игнорировать телефонные звонки президента США.
Тем не менее, Байден, отбросив в сторону великодержавную щепетильность, пошел на крайний шаг и объявил о намерении совершить визит в Саудовскую Аравию. А чтобы не выглядеть просителем, добавил в программу поездки посещение Израиля и Палестинской автономии.
Правда, вскоре поползли слухи о переносе визита на неопределенное время, однако накануне влиятельная The Wall Street Journal объявила, что ориентировочно поездка президента Байдена в Саудовскую Аравию состоится в начале июля.
Отвечая на вопросы журналистов о теме предстоящих переговоров, представитель Белого Дома сказал, что президент США встретится в Эр-Риаде с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить с ним вопросы «региональной безопасности».
В ответ присутствовавшие на брифинге журналисты понимающе кивнули, поскольку всем было понятно: для Джон Байдена тема «региональной безопасности» сегодня — это намерение вынудить саудовцев увеличить добычу нефти и отказаться от тесного сотрудничества с Россией.
Пока же Джо Байден, подчеркивая серьезность намерений по обузданию роста цен на нефть, обратился к ведущим нефтяным компаниям США с призывом наращивать объемы добычи, пригрозив в случае отказа введением налога на обратный выкуп акций. В частности, говоря о доходах ExxonMobil, президент США отметил, что в нынешнем году эта корпорация «заработала денег больше, чем сам Господь Бог».
Надо отметить, что ведущие американские аналитики признали, что частично президент прав. Как выясняется, ведущие американские нефтяные компании, имеющие от правительства США девять тысяч разрешений на бурение нефтяных скважин, отнюдь не торопятся с поиском новых месторождений. И не только потому, что зарабатывают больше денег, не увеличивая объемы добычи. Есть и другая причина – американские компании осуществляют обратный выкуп собственных акций.
Что это такое?
Когда у крупных компаний накапливается большое количество свободных денег (что и происходит сегодня в связи со стремительным ростом цен на нефть), а выгодно вложить их некуда, владельцы предпочитают выкупать собственные акции, одновременно отказываясь от рисков развития новых направлений. Кстати, иногда эта тенденция косвенно свидетельствует о грядущей стагнации, которую предсказывают многие эксперты.
В этой ситуации президент США использует, по сути, единственный инструмент, угрожая нефтяным компаниям обложить налогом выкуп акций.
По словам Джо Байдена, давление, которое Белый Дом оказывает на ведущие нефтегазовые компании, приведет к тому, что уже в 2023 году США будут добывать рекордные объемы нефти.
Любопытно, что еще недавно именно администрация Байдена всячески препятствовала росту нефтедобычи в США, ее переработки, строительству трубопроводов и т.д., ссылаясь на необходимость защиты климата.
Но сейчас Байдену явно не до глобального потепления. Вот почему, добившись роста добычи на внутреннем рынке, он хочет решить все проблемы и с крупными зарубежными нефтепроизводителями. И его предстоящий визит на Ближний Восток – это, по сути, завершающий акт борьбы за обуздание мировых цен на нефть.
Понимая, что стремление объединенного Запада полностью отказаться от российских энергоносителей потерпело фиаско, Байден полон решимости объединить усилия всех нефтедобывающих стран с княжествами Персидского Залива и добиться такого роста добычи «черного золота», который позволил бы компенсировать отказ от поставок «путинской» нефти.
Таким образом, ставка президента Байдена известна, и теперь мяч на саудовской стороне поля…