Генштаб Украины: российские военные захватили центр Северодонецка
В украинском Северодонецке российские военные оттеснили подразделения Вооруженных сил Украины из центра города, идут тяжелые боевые действия, сообщил Генеральный штаб ВС Украины в утренней сводке в понедельник, 13 июня.
"На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецк, имел частичный успех, оттеснил подразделения ВСУ из центра города, боевые действия продолжаются. Обстреливал из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка", - указано в сообщении.