Amnesty International: Россия обстреливала Харьков кассетными бомбами

Amnesty International в своем новом отчете по ситуации в Харькове, опубликованном в понедельник, 13 июня, обвинила Москву в совершении военных преступлений в Украине, указав на то, что в результате применения кассетных боеприпасов при обстрелах города погибли сотни мирных жителей. Выдержки из доклада приводит Русская служба BBC.

"Повторяющиеся обстрелы жилых районов Харькова являются неизбирательными ударами, в результате которых погибли и получили ранения сотни гражданских лиц, и как таковые представляют собой военные преступления", - говорится в отчете по ситуации во втором по величине городе Украины, озаглавленном "Каждый может умереть в любой момент".

Amnesty утверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами многократного применения российской армией кассетных бомб и противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями. Россия факт применения запрещенных боеприпасов ранее отрицала, отмечает BBC. Кассетные бомбы оснащены поражающими элементами, которые при подрыве в воздухе поражают площадь в сотни квадратных метров.

Правозащитники говорят, что жилые районы Харькова подвергались обстрелам и бомбардировкам с первого дня войны, и за два месяца непрерывных ударов нанесли масштабный урон городу с населением в 1,5 млн человек.