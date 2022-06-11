В России оценили применяемое в Украине оружие

Российская военная техника в ходе военных действий в Украине «показывает себя неплохо», заявил в интервью РБК вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность.

По его словам, серьезных нареканий со стороны Министерства обороны РФ к образцам вооружений нет. Боевые действия — это реальная площадка, где уже на практике доказываются и подтверждаются заявленные характеристики, отметил вице-премьер.

«Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении [им] сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения», — добавил Борисов.

На вопрос, какие выводы сделаны спустя почти четыре месяца войны в Украине, Борисов ответил, что «войны становятся другими» и «невозможно все предугадать».

Вице-премьер также рассказал, что наступает эра высокоточного оружия, так как все армии заинтересованы в сбережении жизней своих солдат. Для этого нужно увеличивать и наращивать огневую мощь, чтобы еще до прямых контактов выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника, отметил Борисов.