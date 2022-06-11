Назарбаев встретился с Путиным

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России, сообщает официальный сайт Elbasy.kz.

Согласно информации, «в ходе встречи Назарбаев и Путин обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами. Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога».

В сообщении отмечается, что «стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразили уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России».