Глава МИД Литвы: «высоки шансы, что Россия не проиграет в Украине»

Россия «продвигается» в Украине. Так считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его мнению, шансы на победу РФ «довольно высоки». Слова литовского министра комментирует «Коммерсант».

«Часть информации, которую мы получаем, довольно обескураживающая, русские продолжают продвигаться или украинцы не могут сохранить линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет», – сказал Ландсбергис американскому журналу Foreign Policy.

По словам Ландсбергиса, Россия «ранена» санкциями и потерями на поле боя, однако страна способна «выдержать это». Глава МИД Литвы отметил, что если Москва сможет выдерживать давление в долгосрочной перспективе, то это говорит об «очень опасной стадии геополитической реальности».