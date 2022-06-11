Операцию Турции в Сирии могут начать сразу после Курбан байрам
Новая военная операция Турции в Сирии может быть начата после завершения ныне проводимой турецкой армией трансграничной операции на севере Ирака, сообщает газета Hürriyet.
Издание не исключает, что приказ на начало операции может быть отдан сразу после главного мусульманского праздника Курбан байрам, который приходится на 9-12 июля.
Операция "Коготь - замок" проводится турецкой армией в Северном Ираке с 18 апреля. К настоящему времени, по данным Минобороны Турции, ликвидировано свыше 220 боевиков ПКК, уничтожены основные места их базирования, склады оружия и продовольствия. По данным издания, ВС Турции хотят успешно завершить операцию на севере Ирака, поэтому отсчет новой сирийской операции следует вести с момента прекращения военных действий в Ираке. С другой стороны, пишет Hürriyet, еще полностью не завершено формирование армейской группировки для проведения операции в Телль-Рифаате и Манбидже, которые определены в качестве направлений основного удара турецкой армии на севере Сирии.
Hürriyet напоминает слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что операция в Сирии может быть начата в любой момент. "ВС Турции не будут начинать операцию, если не будут к ней полностью готовы. Следует обратить внимание на праздник Курбан байрам, по завершении которого операция может быть начата даже не в считанные дни, а в считанные часы", - пишет обозреватель издания.