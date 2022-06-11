Операцию Турции в Сирии могут начать сразу после Курбан байрам

Издание не исключает, что приказ на начало операции может быть отдан сразу после главного мусульманского праздника Курбан байрам, который приходится на 9-12 июля.

Операция "Коготь - замок" проводится турецкой армией в Северном Ираке с 18 апреля. К настоящему времени, по данным Минобороны Турции, ликвидировано свыше 220 боевиков ПКК, уничтожены основные места их базирования, склады оружия и продовольствия. По данным издания, ВС Турции хотят успешно завершить операцию на севере Ирака, поэтому отсчет новой сирийской операции следует вести с момента прекращения военных действий в Ираке. С другой стороны, пишет Hürriyet, еще полностью не завершено формирование армейской группировки для проведения операции в Телль-Рифаате и Манбидже, которые определены в качестве направлений основного удара турецкой армии на севере Сирии.

Hürriyet напоминает слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что операция в Сирии может быть начата в любой момент. "ВС Турции не будут начинать операцию, если не будут к ней полностью готовы. Следует обратить внимание на праздник Курбан байрам, по завершении которого операция может быть начата даже не в считанные дни, а в считанные часы", - пишет обозреватель издания.