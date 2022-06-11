Песков верит в «закон бумеранга»

Россия - слишком большая страна, чтобы экономическая война против нее не возвращалась бумерангом недружественным странам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Он отметил, что нынешний год ознаменовался "идеальным системным штормом". "Экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время коронавируса совершили огромное количество ошибок. Мир сейчас расплачивается за эти ошибки", - сказал представитель Кремля.

"Ошибки усугубились той экономической войной, которую [недружественные страны] начали против России. Россия - слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга", - заключил Песков.