"Война на месяцы и даже годы": в Латвии призвали увеличить поставки оружия в Украину

Российско-украинская война может затянуться на месяцы и даже годы. Западные страны должны поставлять в Украину оружие до полной победы. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью The Telegraph.

Латвийский министр уверен, что Запад должен поставить себя на "военные рельсы", чтобы поставлять оружие в Украину "столько, сколько потребуется" для победы. По его словам, война в Украине может затянуться на месяцы и даже годы, поэтому европейским странам необходим проявить "стратегическую стойкость".

"Я думаю, что мы приходим к некоторому пониманию того, что нашей военной промышленности необходимо наращивать производство. К сожалению, нравится нам это или нет, но из-за России мы снова оказались в ситуации, когда военная оборона является приоритетом для Европы и для НАТО", - отметил Ринкевичс.