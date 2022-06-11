Россия потеряла уже 213 самолетов на войне Генштаб ВСУ
Российские войска 12 июня лишились еще одного самолета, а общее количество уже 213. Об этом сообщили в Генштабе.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.06 ориентировочно составили:
• личного состава – около 32300 (+150) человек ликвидировано,
• танков ‒ 1432 (+2) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 3492 (+8) ед,
• артиллерийских систем – 718 (+3) ед,
• РСЗО - 226 (+0) ед,
• средства ПВО - 97 (+0) ед,
• самолетов – 213 (+1) ед,
• вертолетов – 178 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),
• крылатые ракеты – 125 (+0),
• корабли /катера - 13 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,
• специальная техника – 54 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.