Россия потеряла уже 213 самолетов на войне Генштаб ВСУ

Российские войска 12 июня лишились еще одного самолета, а общее количество уже 213. Об этом сообщили в Генштабе.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.06 ориентировочно составили:

• личного состава – около 32300 (+150) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1432 (+2) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 3492 (+8) ед,

• артиллерийских систем – 718 (+3) ед,

• РСЗО - 226 (+0) ед,

• средства ПВО - 97 (+0) ед,

• самолетов – 213 (+1) ед,

• вертолетов – 178 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),

• крылатые ракеты – 125 (+0),

• корабли /катера - 13 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,

• специальная техника – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.