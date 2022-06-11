Кто убивает иранских ученых и военных? Таинственная гибель Камани и Абедоса

Отдел информации 10:57

Прошлой ночью иранские СМИ сообщили о гибели офицера военно-воздушных сил КСИР Али Камани. Чуть позже стало известно еще об одной таинственной смерти – ученого Мухаммеда Абедоса, работавшего в компании по разработке спутников и баллистических ракет. Смерти Камани и Абедоса стали очередными звеньями в цепочке таинственной гибели высокопоставленных иранских военных и ученых, пишет израильское издание «Вести». Из публикаций в иранской прессе следует, что Камани трагически погиб в городе Хумейн на востоке страны, «выполняя свою работу». В отличие от других офицеров КСИР, загадочно умерших в последнее время, он был в относительно низком звании. Вместе с тем смерть Камани вызывает интерес, так как он занимался разработками в области авиации и космоса, что связывает его со смертями ученых, занимавшихся разработками в смежных областях. В официальных сообщениях иранских СМИ сообщается, что Камани погиб «как шахид».

О Мухаммеде Абедосе известно, что он работал в компании «Симнам». Агентство FARS заявило, что он «присоединился к большому числу шахидов, погибших после продолжительной борьбы и усилий укрепить систему страны – в ходе выполнения своей миссии». Напомним, что в Иране в последние недели произошла серия странных смертей ученых, занятых на военных проектах. Так, ученый Аюб Энтезари, специализирующийся на авиационной инженерии, скончался при странных обстоятельствах 4 июня. По информации иранской прессы, он умер от пищевого отравления. Версия ликвидации не упоминалась, но вокруг смерти ученого возникло много вопросов из-за специфики его работы: он занимался разработкой ракет и боевых беспилотников в исследовательском центре AIO, расположенном в центре Ирана. Позже некоторые СМИ в Иране сообщили и о смерти Камрана Малапура – ученого-ядерщика, работавшего на атомном реакторе в Натанзе, где в прошлом случилось несколько взрывов, ответственность за которые Иран возложил на Израиль.