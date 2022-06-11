В Грузии обещали тяжелую реакцию на непредоставление кандидатства в ЕС

Реакция правящей партии на непредоставление Грузии статуса кандидата в Евросоюз будет тяжелой, заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди».

«Если представить себе теоретически, что Евросовет повторит то же, что сказал Европарламент, то мне трудно заранее сказать, какая у нас на это должна быть реакция», - цитирует Кобахидзе «Новости Грузии».

Европарламент указал Грузии на недостатки в демократическом процессе: в этом контексте упоминался отказ правительства отправить на лечение заключенного экс-президента Михаила Саакашвили и арест гендиректора оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ники Гварамия. «Вспомним, что записано в резолюции Европарламента — мы должны отпустить Саакашвили и Гварамия и наказать, назначить санкции, против Бидзины Иванишвили. Представьте, что теоретически такое повторят [в своем решении] Еврокомиссия и Евросовет – конечно же, с нашей стороны на это будет очень тяжелая реакция. Мы также должны обсудить, что могло стать причиной этого — Европарламент это Европарламент, однако если исполнительные структуры в этом направлении повторят хотя бы десятую часть [резолюции], то нам будет очень тяжело принять это. У нас есть оптимистическое ожидание, хотя в конечном итоге это решать Евросоюзу. Посмотрим, какое решение они примут. Главное, чтобы это решение не было таким несправедливым, как резолюция Европарламента», - сказал Кобахидзе.