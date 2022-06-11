Риск применения ядерного оружия в мире достиг своего пика

11:18

Война в Украине, развязанная Россией, усилила напряженность в отношениях между ядерными державами. Так, на сегодня риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен холодной войны. Такие данные обнародовал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в ежегодной "оружейной" сводке. По оценке SIPRI, все державы "ядерного клуба" – Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР – намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов. "Несмотря на то, что в прошлом году были достигнуты значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо с разгара холодной войны", – отметил в докладе SIPRI директор института Дэн Смит.

Директор программы SIPRI по изучению оружия массового поражения Уилфред Ван заявил, что все ядерные державы мира наращивают или обновляют свои арсеналы. "Большинство стран отводит все больше места ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях. И это очень тревожная тенденция", - отметил он. По словам эксперта SIPRI Ханса Кристенсена, "есть явные признаки" того, что процесс сокращения ядерных вооружений, который длился со времен окончания холодной войны, завершен. По состоянию на январь 2022 года лидерами по числу развернутых ядерных боеголовок были: • США – 1744 (вместе с запасом – 3708); • Россия – 1588 (4477); • Франция – 280 (290); • Великобритания (в 2021 году страна отказалась от публикации данных по ядерным боеголовкам) – 120 (180). • Ядерным запасом обладает также Пакистан – 165 боеголовок, Индия – 160, Израиль — 90 и КНДР – 20.