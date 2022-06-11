Управление образования Баку обратилось к родителям

12 июня пассажирский автобус, следовавший из Габалы в Баку, попал в аварию. Находившиеся в автобусе ученики бакинской школы №279, их классный руководитель и родители получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, они были помещены в различные медицинские учреждения в Шемахе, Гобустане и Баку. По данным на утро 13 июня, один человек с тяжелыми и два человека со средними травмами из больниц в Шемахе и Гобустане переведены в медучреждения Баку. Получивших легкие травмы отпустили домой на амбулаторное лечение после обследования и оказания соответствующей медицинской помощи, говорится в сообщении Управления образования Баку.

В Управлении отметили, что совместно с соответствующими структурами держат под контролем ситуацию с пострадавшими.

В ведомстве отметили, что в автобусе находились 36 учащихся (32 ученика 4-го класса и 4 ученика других классов), классный руководитель 4-го класса и 19 родителей: «По данным администрации школы, поездка школьников была организована по инициативе родителей, они ехали на однодневную прогулку».

Обращаясь к родителям, Управление образования предупредило, что при организации подобных поездок во внешкольные часы и во время каникул необходимо на законных основаниях сотрудничать с учреждениями, отвечающими соответствующим стандартам.