Расследование о Kontakt Home завершилось в пользу компании
Недавно в целях предотвращения нарушений антимонопольного законодательства на рынке мобильных телефонов Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики начала расследование деятельности компаний, занимающихся продажей мобильных телефонов в Азербайджане.
В рамках расследования сеть магазинов Kontakt Home представила в комиссию необходимые документы и сведения в соответствии с требованиями законодательства. В результате нарушений и недостатков в деятельности компании выявлено не было, а Государственная служба высоко оценила официальную и безупречную работу компании.