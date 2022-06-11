Президент РФ Владимир Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества Наталью Поклонскую. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания. Документ датирован 13 июня.

В свою очередь, Поклонская сообщила, что освобождена от должности в связи с ее переходом на другую работу.