Германия поможет вывезти украинское зерно по железной дороге

Германия собирается помочь с ускоренным вывозом украинского зерна на территорию Евросоюза железнодорожным транспортом, заявил уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер в беседе с газетой Handelsblatt.

По его словам, немецкая сторона «делает все возможное, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге для предотвращения глобального голода». Также он сообщил, что власти ФРГ намерены создать фонд для закупки новых контейнеров для зерна. Вместе с тем он допустил, что Берлин окажет помощь с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе.

Тойрер добавил, что из 23 млн тонн зерна, которые хранятся в Украине, таким образом получится вывезти десять млн.