В Нахчыване будут производить китайские пикапы

С этого года на Нахчыванском автомобильном заводе начнется сборка пикапов и электромобилей китайского бренда. Об этом сообщил руководитель департамента продаж «Cahan Holdinq» Фархад Гусейнов, передает АПА.

По его словам, с сентября этого года на заводе впервые начнется сборка пикапов марки «ZX Avto». Детали автомобиля будут в основном импортироваться из Китая.

«Если компания утвердит, то при сборке пикапов могут быть использованы и запасные части, произведенные на сумгаитских заводах», - сказал Гусейнов.

Он отметил, что планируется собирать 300-400 пикапов «ZX Avto» в год.

Относительно производства электромобилей на Нахчыванском автомобильном заводе Ф.Гусейнов отметил, что в качестве экземпляра в Азербайджан уже завезено 7-8 китайских марок. Но марка, которая будет производиться, пока не утверждена:

«После выбора марки электромобиля на первоначальном этапе планируется собирать 40-50 единиц электромобилей типа минивэн, седан и хетчбек пассажировместимостью 7-8 человек».