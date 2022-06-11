Северная Корея добивается ослабления международных санкций?

Северная Корея произвела выстрелы, предположительно, из реактивной системы залпового огня, сообщил генеральный штаб южнокорейской армии.

Как сообщает Deutsche Welle, южнокорейские военные затруднились назвать число запущенных ракет и дальность их полета. Как заметил представитель президентской администрации в Сеуле, Северная Корея не всегда незамедлительно сообщает об испытаниях систем реактивной артиллерии, снаряды которой летают на низкой высоте и на небольшое расстояние. В то же время официальные лица в Южной Корее ранее выразили озабоченность возможной модернизацией подобных систем оружия в КНДР, поскольку они представляют опасность для крупных городских агломераций в Южной Корее, расположенных всего в 40-50 километрах от границы.

Отмечается, что нынешнее предполагаемое испытание РСЗО стало последним в череде тестов оружия Северной Кореей в текущем году. Эксперты считают, что Пхеньян оказывает давление на США и Южную Корею, чтобы добиться ослабления международных санкций и других уступок.