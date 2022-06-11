Американские войска появились на границе Турции с Сирией. Напряженность возрастает срочно в номер
Соединенные Штаты направляют войска на север Сирии, поскольку Турция готовится начать новые военные операции против аффилированных с ПКК террористов в регионе. Иностранные журналисты, работающие в регионе, накануне сообщили, что военные конвои США вошли в район Хасеке, граничащий с Турцией.
Американские солдаты даже были замечены в совместном с курдскими боевиками патрулировании в одном из сел вокруг города Камышлы, всего в трех километрах от границы с Турцией. Часть района Хасеке находится под контролем сирийского режима, а в Камышлы расположена российская авиабаза. Недавно туда были отправлены дополнительные войска, истребители и вертолеты.
Войска США были выведены из северной Сирии в 2019 году. Однако в середине мая этого года они вернулись на свои базы в районах, контролируемых Сирийскими демократическими силами. США выступают против новой военной операции Турции, которая может создать риск прямой конфронтации с турками в ходе предстоящей военной операции, в рамках которой ожидается возвращение американских войск в регион.
В то же время сирийская армия концентрирует дополнительные силы в районах, контролируемых курдами. Десятки танков сирийской армии и тысячи солдат накануне вошли в Манбидж и заняли позиции примерно в 10 километрах от позиций турецкой армии.
Сама Турция, согласно сообщениям, завершила все приготовления к запланированной военной операции, цель которой – очистить районы Тель-Рифат и Манбидж от террористических группировок, связанных с ПКК. В военной операции будут задействованы 25 тысяч турецких военнослужащих, сотни танков и другой бронетехники, а также тысячи солдат поддерживаемых Анкарой сирийских оппозиционных войск. Уже определено, с каких направлений будут атаковать части турецкой армии и силы Сирийской национальной армии и какие районы будут заняты в первую очередь.
Ранее сообщалось, что Турция и Россия договорились дать курдам 72 часа на то, чтобы покинуть Манбидж и Тель-Рифат. Однако отведенное для этого время уже закончилось, а курды так и остались на своих местах.