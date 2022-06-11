Отдел информации 11:55

Соединенные Штаты направляют войска на север Сирии, поскольку Турция готовится начать новые военные операции против аффилированных с ПКК террористов в регионе. Иностранные журналисты, работающие в регионе, накануне сообщили, что военные конвои США вошли в район Хасеке, граничащий с Турцией.

Американские солдаты даже были замечены в совместном с курдскими боевиками патрулировании в одном из сел вокруг города Камышлы, всего в трех километрах от границы с Турцией. Часть района Хасеке находится под контролем сирийского режима, а в Камышлы расположена российская авиабаза. Недавно туда были отправлены дополнительные войска, истребители и вертолеты.

Войска США были выведены из северной Сирии в 2019 году. Однако в середине мая этого года они вернулись на свои базы в районах, контролируемых Сирийскими демократическими силами. США выступают против новой военной операции Турции, которая может создать риск прямой конфронтации с турками в ходе предстоящей военной операции, в рамках которой ожидается возвращение американских войск в регион. В то же время сирийская армия концентрирует дополнительные силы в районах, контролируемых курдами. Десятки танков сирийской армии и тысячи солдат накануне вошли в Манбидж и заняли позиции примерно в 10 километрах от позиций турецкой армии.