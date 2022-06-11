В Еврокомиссии призвали «как можно скорее» дать Украине статус кандидата в ЕС

Процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС) должен занять не десятилетия, а годы, стране следует «как можно скорее» предоставить статус кандидата на интеграцию, заявила зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова в интервью испанской газете El Pais.

По ее словам, окончательное решение на этот счет будет принято Еврокомиссией в пятницу, 17 июня. Первые дебаты по теме начнутся в ЕК в понедельник, 13 июня. «Это будет очень сильное символическое послание и стимул для украинского народа», - сказала она.