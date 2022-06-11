Офис Зеленского: Минск не может быть посредником между Киевом и Москвой

Официальный Минск не может быть посредником между Украиной и Российской Федерацией после полномасштабного вторжения войск РФ на украинскую территорию. Международное право не имеет срока давности по военным преступлениям. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию "Зеркало".

"Поведение Беларуси будет описано юридическими формулами как страна-сателлит, которая способствовала вторжению в суверенное государство. И территориально, и инфраструктурно, и разведданными", - отметил Подоляк.

По словам Подоляка, "юридически будут доказаны факты соучастия в тех или иных военных преступлениях" Беларуси. "Все, что происходило в Киевской области, делали российские военные части, которые заходили с территории Беларуси. Я хочу, чтобы официальные лица Беларуси начали об этом думать", - подчеркнул советник главы Офиса президента Украины.