Дорожная полиция предупреждает родителей

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к родителям по случаю «Последнего звонка», который будет проведен 14 июня.

В обращении говорится, что порой школьники в день «Последнего звонка» садятся за руль автомобилей своих родителей или родственников.

Дорожная полиция предупредила родителей, доверяющих автомобили не имеющим водительских прав несовершеннолетним детям, что это серьезное правонарушение, которое создает административную ответственность.

«К сожалению, порой такая халатность допускается, что приводит к тяжелым трагедиям для семей», - цитирует Report обращение дорожной полиции.