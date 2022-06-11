TƏBIB о судьбе модульных больниц

В рамках мер по борьбе с COVID-19 направление деятельности подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) больниц модульного типа регулируется в соответствии с увеличением или снижением числа активных случаев заражения. Как сообщает Trend, об этом сообщили в TƏBIB.

Было отмечено, что рассмотрено и проанализировано количество лиц, проходящих лечение в отведенных для лечения больных коронавирусом медицинских учреждениях, по всей республике.

«Как известно, в связи с резким снижением числа заражающихся приостановлена в целях оптимизации и эффективного использования всех видов ресурсов деятельность некоторых медучреждений этого типа, в том числе модульных больниц. В настоящее время в Баку-Абшеронском регионе продолжает функционировать подведомственное TƏBIB медицинское учреждение модульного типа «Мухаммедли», - сказали в TƏBIB.