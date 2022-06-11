Названы доходы России от экспорта энергоносителей с начала войны

За первые сто дней войны против Украины Россия получила от экспорта ископаемых энергоносителей доход в размере €93 млрд, говорится в отчете сотрудников зарегистрированного в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

По данным исследования, ЕС остается крупнейшим покупателем российского газа и нефти - на его долю в период с 24 февраля по 3 июня приходился 61% российского экспорта ископаемого топлива, что соответствует €57 млрд. Если говорить об отдельных государствах, то самым важным импортером был Китай (€12,6 млрд), на втором месте - Германия (€12,1 млрд), на третьем - Италия (€7,8 млрд).

Доходы Россия получает в основном от продажи сырой нефти (€46 млрд), почти вдвое меньше поступлений от газа, экспортируемого по трубопроводам (€24 млрд), а остальные доходы поступают от продажи нефтепродуктов (€13 млрд), сжиженного природного газа (€5,1 млрд) и угля (€4,8 млрд).