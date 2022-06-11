Талибы уничтожили одного из командиров ИГИЛ

Талибы ликвидировали группу террористов ИГИЛ-Хорасан, в том числе ее командира, который был уроженцем Узбекистана, сообщает Khaama Press со ссылкой на заявление официального представителя талибов Забиуллы Муджахеда.

Согласно информации, операция по уничтожению группы ИГИЛ-Хорасан прошла 11 июня в городе Талукан, административном центре северной провинции Тахар. Ранее разведка талибов выяснила, что в Талукан прибыла группа террористов, планирующая теракт в городе. «Один из этих людей, являющийся иностранным гражданином, был задержан в центре Талукана, и от него была получена информация о местонахождении его сообщников. В ходе допроса задержанный сообщил, что помимо него в районе Восточный Проект на улице Калфагани скрываются еще 14 террористов, вооруженных различным оружием. Они планировали атаковать базу талибов. Когда их местонахождение было установлено, тахарский гарнизон и силы безопасности талибов в городе Талукан окружили и атаковали дом, в котором укрылись боевики ИГИЛ», - рассказал информированный источник.