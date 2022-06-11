Украинские военные уничтожили российские установки "Град" в Луганской области. Россияне применяли их для обстрела Северодонецка и других населенных пунктов. Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВСУ.

Украинская разведка на Северодонецком направлении обнаружила несколько установок "Град", из которых обстреливали Северодонецк, другие населенные пункты, а также позиции Вооруженных сил Украины.

Артиллеристы Нацгвардии при помощи американских гаубиц М777 точным огнем уничтожили три российские РСЗО, а еще одну повредили.