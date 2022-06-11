Госкомстат заявил о резком росте экономики Азербайджана

В январе-мае текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 50 млрд 867,5 млн манатов, или на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Госкомстат.

Отмечается, что в нефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость составляет 0,5%, а в ненефтегазовом - 11%.

По данным, 54,7% производства ВВП приходится на промышленность, 7,6% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 6,1% - на транспорт и складское хозяйство, 3,8% - на строительство, 2,9% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,4% - на размещение туристов и общественное питание, 1,3% - на сферу информации и связи, 14,5% - на другие отрасли, чистые налоги на товары и импорт составили 7,7%.

ВВП на душу населения составил 5 063,1 маната.