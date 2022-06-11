Кремль анонсировал важное заявление Путина на Петербургском форуме

Речь президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет чрезвычайно важной, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Путин будет говорить о влиянии санкций против России на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире.

«Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом... В этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной», - сказал Песков.