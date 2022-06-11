Китай может спровоцировать рост стоимости нефти

Из-за повышенного спроса Китая на нефть ее стоимость во всем мире может вырасти, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что Китай является одним из самых крупных потребителей нефти в мире. В последнее время страна постепенно стала восстанавливать и наращивать спрос, отметили в публикации. В китайской нефтегазовой компании CNPC спрогнозировали, что страна в третьем квартале 2022 года сможет увеличить потребление нефти на 12%. Из-за этого страны-участники ОПЕК+ собираются нарастить добычу топлива.

В Китае также постепенно ослабевают коронавирусные ограничения, что может привести к росту деловой активности. Из-за этого спрос вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки.