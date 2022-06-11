Некоторые «рехнулись»: в Кремле усомнились в «адекватности» западных журналистов

Информационная адекватность ряда представителей СМИ Запада остается под вопросом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС в преддверии Петербургского экономического форума.

«Информационная адекватность многих известных западных журналистов сейчас — для нас, по крайней мере — находится под вопросом, мы не могли бы их все-таки назвать объективными журналистами...», — заявил в ходе интервью представитель Кремля.

По его словам, сложно назвать их «настоящими журналистами», так как «все они просто рехнулись, говоря по-русски».