Лукашенко: «Россию будут душить до предела, а заодно и нас»

Россию будут душить до предела, а заодно и нас, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования деятельности белорусского павильона на ВДНХ в Москве.

"Сложившаяся ситуация вокруг Беларуси, особенно в сфере экономики, диктует особую актуальность, и определенные нестандартные требуются действия в связи с этим. Ясно, что в данной ситуации основным нашим партнером (как было раньше), то тем более (сейчас. - ред.) стала Россия. И работе на российском рынке мы придаем особое значение. Это ни для кого не является секретом. Поэтому мобилизовываются в правительстве (если нет, то должны) все ресурсы для того, чтобы эффективно действовать на восточном направлении. Это не значит, что мы должны забыть другие рынки - и развивающихся стран, и традиционные наши рынки, Европейского союза, США. Но пока мы не можем там работать так эффективно, как работали мы до введения этих пакетов санкций. Сейчас понятно - Россию будут душить до предела, а заодно и нас. Чтобы Россия не смогла обойти санкции через Беларусь. Такова ситуация", - цитирует его БелТА.