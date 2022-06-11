Российские войска контролируют 70% Северодонецка
На заводе "Азот" укрываются около 500 жителей Северодонецка, включая 40 детей, сказал в понедельник глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
70% города контролируется российскими войсками, отметил он.
Гайдай добавил, что в условиях постоянных обстрелов массовая эвакуация людей невозможна, военным удается вывозить по несколько человек в день: "Пытаемся договориться, с помощью Ирины Верещук организовать коридор, пока безуспешно. Укрытия "Азота" не столь прочны, как в мариупольской "Азовстали", поэтому нам надо вывезти людей обязательно с гарантиями безопасности", - сказал он.