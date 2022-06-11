Эрдоган сказал – Эрдоган сделал. Турецкие войска начинают заходить на сирийскую территорию, продолжая формировать зону безопасности вдоль границы. Вашингтон недовольно ворчит, Москва «выражает глубокую озабоченность», но тем не менее отводит войска. Ну а курды спешат вывесить побольше фотографий Башара Асада и сирийских флагов.

Маловероятно, что в ходе нынешней, уже четвертой по счету, спецоперации Анкаре удастся полностью сформировать 30-километровую зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы. Но вряд ли Эрдоган к этому стремится. Он умеет играть вдолгую, всякий раз используя изменения текущей ситуации в свою пользу, искусно комбинируя дипломатию и военно-политические шаги, а также отчаянно торгуясь - то с Россией, то с США.

Вот и сейчас в Турции решили, что ситуация в Сирии и вокруг нее в очередной раз изменилась, а значит, должны быть изменены и условия предыдущих сделок, что позволит Турции улучшить здесь свои позиции. В частности, начать депортацию сирийских беженцев на историческую родину, развернув при этом масштабное строительство жилья и инфраструктуры в зоне безопасности.

Противостоящие Турции и ее местным союзникам курды из группировок, связанных с Рабочей партией Курдистана, находятся в замешательстве. Впервые за много лет они остались без поддержки США и России, а сходиться с турецкой армией у них нет никакого желания – уже несколько раз пробовали, но все заканчивалось для курдов весьма плачевно, и не только в Сирии, но и в Ираке.

Они бы еще, может, и попытались бы в партизанскую войну – но за девять лет контроля над территориями, которые Турция решила сделать безопасными для себя, настолько показали свои «управленческие таланты», что сами лишились поддержки абсолютного большинства местных племен. И теперь им остается только одно – отступать, делая громкие, но не несущие содержательного смысла заявления. Как метко заметил один из руководителей антиигиловской коалиции Mzahem Alsaloum, «9 лет просили СДС под руководством YPG прекратить поднимать флаги РПК, фотографии Оджалана и прекратить продвигать идеологию Оджалана/РПК, но они НИКОГДА не слушали. Достаточно было девяти дней турецких заявлений – как они запретили все, связанное с РПК и Оджаланом».