Михаил Касьянов: «Если Украина проиграет, то Россия нападет на Прибалтику»
Бывший премьер-министр России, председатель оппозиционной партии ПАРНАС Михаил Касьянов дал интервью агентству AFP. В нем он рассказал, что война России против Украины может продлиться два года. Однако политик верит, что в будущем Россия вернется на путь демократии.
Он также сказал, что, как и большинство россиян, не верил в то, что Россия развяжет полномасштабную войну с соседним государством.
По его словам, он начал понимать, что война может начаться, когда увидел трансляцию заседания Совета безопасности за три дня до начала российского военного вторжения.
«Я знаю этих людей, и увидев их, я понял, что Путин был не похож на себя. Не в медицинском смысле, а в политическом», — сказал Михаил Касьянов.
Он вновь подтвердил, что уехал из России в связи с войной, однако не стал называть страну, в которой находится, по соображениям безопасности.
Михаил Касьянов также подчеркнул, что если Украина проиграет в войне с Россией, то следующими, на кого нападут, будут страны Балтии.