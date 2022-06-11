Михаил Касьянов: «Если Украина проиграет, то Россия нападет на Прибалтику»

Он также сказал, что, как и большинство россиян, не верил в то, что Россия развяжет полномасштабную войну с соседним государством.

Бывший премьер-министр России, председатель оппозиционной партии ПАРНАС Михаил Касьянов дал интервью агентству AFP. В нем он рассказал, что война России против Украины может продлиться два года. Однако политик верит, что в будущем Россия вернется на путь демократии.

По его словам, он начал понимать, что война может начаться, когда увидел трансляцию заседания Совета безопасности за три дня до начала российского военного вторжения.

«Я знаю этих людей, и увидев их, я понял, что Путин был не похож на себя. Не в медицинском смысле, а в политическом», — сказал Михаил Касьянов.

Он вновь подтвердил, что уехал из России в связи с войной, однако не стал называть страну, в которой находится, по соображениям безопасности.

Михаил Касьянов также подчеркнул, что если Украина проиграет в войне с Россией, то следующими, на кого нападут, будут страны Балтии.