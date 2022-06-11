В Брюсселе заявили о необходимости диалога с Москвой

Европе придется сосуществовать с Россией после завершения конфликта в Украине, поэтому следует приложить все усилия для поддержания диалога с Москвой, заявил в интервью изданию Le Journal du Dimanche глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Россия продолжит свое существование, и важно четко определить, как мы намерены с ней жить. Это будет крайне сложно, но мы должны взаимодействовать с русскими на этом континенте. Следует продолжать говорить с Россией", - сказал он.

Кроме того, дипломат также указал на открытость каналов связи с Россией, напомнив о поездках канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву в апреле текущего года, а также главы Африканского союза Маки Салла в Сочи в начале июня.