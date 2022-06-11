Теперь форму для российских футболистов будет шить кыргызская компания

Дом спортивной моды Bigser Sport из Кыргызстана будет шить форму для футболистов «Зенита» (РФ). Об этом сообщил председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков на международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в КР, пишет 24.kg.

На полях мероприятия Bigser Sport и компания «Зенит Премьер Футбол» подписали соглашение на поставку профессиональной экипировки.

«Теперь форму для российских футболистов будет шить кыргызстанская фирма. Мы уверены, что экспортный потенциал нашей страны ничуть не отстает от соседей и даже государств Европы. Поэтому российские компании смогут сегодня найти надежных партнеров для дальнейшего плодотворного сотрудничества», — отметил Артем Новиков.