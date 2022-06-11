«Убью тебя и твою семью»: в Израиле задержали мужчину, угрожавшего убить Либермана

Полиция задержала 18-летнего жителя Бейт-Шемеша, который в социальных сетях угрожал убить министра финансов Израиля Авигдора Либермана и его семью, передает NEWSru.co.il со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции.

Юноша в публикациях писал, что намерен убить Либермана, как только увидит: "Как ты предпочитаешь – ножом или топором?", "Я убью тебя и твою семью".

В результате жалобы автор этих публикаций несколько дней назад был задержан. Ожидается, что сегодня против него будет подано обвинительное заключение.