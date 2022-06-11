Аэроразведка Нацгвардии обнаружила штаб российских войск в Харьковской области, а артиллеристы ВСУ нанесли по нему сокрушительный удар. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии Украины.

«Гвардейцы с помощью беспилотника нашли штаб противника, склад с боеприпасами, скопление техники и живой силы россиян.

Они передали информацию артиллеристам ВСУ, и украинские воины успешно уничтожили цели. Нацгвардейцы также вели корректировку огня артиллерии по противнику и фиксацию результатов боевой работы.