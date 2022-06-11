Генпредставительство Mercedes-Benz в Азербайджане провело мероприятие с участием Льюиса Хэмилтона фото
Генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане ООО Avtokapital-Azərbaycan совместно с официальными дилерами Mercedes-Benz - ООО Autostar Kaukakasus GmbH Azərbaycan и ООО Abşeron Avtomobil Mərkəzi провели мероприятие в рамках Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2022 с участием семикратного чемпиона мира пилота команды Mercedes-AMG Petronas F1 Льюиса Хэмилтона.
Чемпиона приветствовали бурными овациями. Ответив на несколько вопросов и с улыбкой позируя во время короткой фотосессии, Хэмилтон тепло отвечал на добрые пожелания.
Вечер в стиле Networking придал свободу общению гостей, которые вели неторопливые разговоры и наслаждались изысканными угощениями и напитками. Атмосфера open air с легкими нотками каспийского бриза придавала мероприятию непринужденность особого английского очарования, присущего Knightsbridge Residence, на территории которого проходило мероприятие.
Официальные дилеры Mercedes-Benz
ООО Autostar Kaukakasus GmbH Azərbaycan
Теl.: +994 12 496 50 50 / +99412 976
ООО Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Теl.: + 994 12 347 78 00.