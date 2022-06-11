Генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане ООО Avtokapital-Azərbaycan совместно с официальными дилерами Mercedes-Benz - ООО Autostar Kaukakasus GmbH Azərbaycan и ООО Abşeron Avtomobil Mərkəzi провели мероприятие в рамках Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2022 с участием семикратного чемпиона мира пилота команды Mercedes-AMG Petronas F1 Льюиса Хэмилтона.

Чемпиона приветствовали бурными овациями. Ответив на несколько вопросов и с улыбкой позируя во время короткой фотосессии, Хэмилтон тепло отвечал на добрые пожелания.