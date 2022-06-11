Как Азербайджан встречал триумфаторов чемпионата Европы по мини-футболу видео
Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу, ставшая чемпионом Европы, вернулась в Баку. В аэропорту победителей ждал горячий прием.
Напомним, сборная Азербайджана по мини-футболу, состоящая в отличие от многих других национальных команд нашей страны только из местных игроков, провела на Евро в Словакии семь матчей, в которых одержала шесть побед. В финале была обыграна сборная Румынии – 1:0.
Министерство молодежи и спорта подготовило видеоролик, снятый в аэропорту.