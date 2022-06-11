Израиль показал новые радары

Израильская компания «Эльбит» представила свою свежую разработку - радиолокационную станцию (РЛС) DAiR в Париже на крупной международной выставке наземных вооружений и систем безопасности Eurosatory 2022, передают «Детали».

По заявлению компании, это тактический радар, способный одновременно обнаруживать и сопровождать тысячи целей, движущихся с разной скоростью. Он способен обнаружить небольшой планер с расстояния 12 км и человека с расстояния 15 км. Кроме того, новинка позволяет идентифицировать несколько целей - без необходимости их приоритизации, в отличие от работы существующих радаров, способна отслеживать все объекты в пространстве, независимо от их размера и скорости движения. Новый радар может обнаруживать дроны и БПЛА, параллельно отслеживая перемещение вертолетов, транспортных средств, судов и людей.

Вместе с тем «Эльбит» также представила линейку высокоточных реактивных снарядов различной дальности, высокоточные артиллерийские и ракетные боеприпасы, другие разработки.