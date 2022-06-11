Польша построила 140-километровую «стену» на границе с Беларусью
В Польше закончили строительство «стены» на 140-километровом отрезке границы с Беларусью, сообщила пограничная служба страны в Twitter.
По словам пограничников, в ближайшие дни начнется установка электронных шлагбаумов.
Протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км, 186 км из них – сухопутная граница. Работы по строительству ограждения начались 25 января этого года. Забор имеет высоту 5,5 м: пятиметровые стальные столбы и полуметровый виток проволоки. На границе установят датчики движения и камеры.
#bariera🇵🇱🇧🇾— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 12, 2022
Pierwsze ukończone odcinki bariery na granicy🇵🇱🇧🇾zostały odebrane. Trwają odbiory pozostałych. Przęsła ustawione są już na długości 140 km. W najbliższych dniach rozpocznie się instalacja bariery elektronicznej 💪#bezpieczeństwo #bezpieczna🇵🇱
Odcinek #PSGKuźnica👇 pic.twitter.com/NTFelTcjHz