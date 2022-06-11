«Боруссия» продала Холанна за £51 млн

«У него огромный талант, он был одним из лучших нападающих в Европе за последние несколько сезонов. Его результативность исключительна, а его выступления в «Боруссии» и Лиге чемпионов доказали, что он может добиться успеха на самом высоком уровне», - заявил спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн.

«Сити» выплатил 21-летнему игроку средства по пункту об освобождении и рассчитывает заплатить в общей сложности £85,5 млн, принимая во внимание гонорары агентов, подписной бонус и другие расходы, пишет Sky Sports.

Эрлинг Холанн играл за «Боруссию» с сезона-2019/20 и забил 86 голов в 89 матчах за дортмундский клуб. До этого футболист выступал за норвежский «Мольде» и австрийский «Зальцбург».