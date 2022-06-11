«В целях реконструкции автомобильных дорог Нефтчала-Хол Гарагашлы-Шорсулу (7 км) - Гасанабад-Нефтчала и Банка - Бешталы общей протяженностью 10 километров, соединяющих 4 населенных пункта с населением 38 тысяч человек, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 3,9 миллиона манатов». Об этом говорится в подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжении.

Отмечается, что средства будут выделены из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год Резервного фонда президента Азербайджана.