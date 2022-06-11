Клинтон: Путин «давно перешел красную черту»

Россия и Украина пока не готовы вести переговоры, считает бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, ее слова комментирует «Росбалт».

Клинтон поддержала требование Киева к Москве отвести войска с украинской территории на позиции, которые они занимали до 24 февраля, пишет Le Point со ссылкой на France Culture.

По мнению Клинтон, «успешным итогом» должно стать «поражение» России.

Клинтон также отреагировала на призыв президента Франции Эммануэля Макрона «не унижать Россию», чтобы разрешить конфликт дипломатическим путем. По словам Клинтон, его позиция «устарела», а российский лидер Владимир Путин «давно перешел красную черту».

При этом экс-госсекретарь считает, что Западу необходимо больше прислушиваться к руководству Польши и стран Балтии, которые «находятся на передовой» и «гораздо лучше представляют, кто такой Путин и каковы его цели».