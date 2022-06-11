Россия может остановить ядерные реакторы США

Россия может одним своим решением остановить ядерные реакторы в США, пишет издание The Hill.

Как объяснили в статье сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар, Россия может прекратить поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям, что может привести к остановке реакторов.

Эксперты отметили, что атомная энергетика обеспечивает 20% генерирующих мощностей в некоторых районах США, и остановка реакторов может привести к взлету цен на электроэнергию. Они напомнили, что многие реакторы, которые работают в США и Европе, произведены Россией. И она продолжает поставлять для них комплектующие. Есть опасения, что атомные электростанции могут приостановить работу, если противостояние между Москвой и Западом продолжится. Авторы напоминают, что когда-то США обладали собственными мощностями по обогащению урана, но последний такой завод был закрыт в 2013 году, в последние годы США полагались на запасы, сделанные изначально в военных целях.