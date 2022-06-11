Греция планирует «закрыть» сетью противотанковых рвов сухопутную границу с Турцией. Активные работы с привлечением большого количества строительной техники продолжаются в районе приграничной реки Мерич, передает Anadolu со ссылкой на снимки, которые распространил греческий новостной портал Evros-news.

По данным ресурса, проект создания противотанковых рвов на границе с Турцией был согласован еще в 2010 году. На фоне роста напряженности в отношениях между Турцией и Грецией работы были ускорены.

Согласно информации греческих СМИ, работы завершатся в течение нескольких месяцев. Ров протянется на 135 км, ширина составит 32 м, глубина – 7 м.