Украинцы освободили три села в Донбассе и подвинули участок фронта

Вооруженные силы Украины освободили в Донбассе три села и подвинули участок фронта на 15 км, сообщает группировка Объединенных сил в Facebook.

"Артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту... Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. На отдельных направлениях в Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные "недавно... освободили три села в Донецкой области и подвинули участок фронта на 15 км".