Лукашенко намерен усилить работу КГБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости расширить функции Комитета государственной безопасности страны, передает БелТА. Об этом он заявил на совещании в понедельник с госсекретарем Совбеза, главами администрации президента и руководителем КГБ.

"В последнее время активизировался комитет. И мы заметили, что нам надо не какие-то там легкие изменения Комитета госбезопасности, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии со временем добавлять какие-то другие функции", - заявил Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание на необходимость усиливать существующие функции спецслужб - разведку, контрразведку, защиту конституционного строя, антитеррористическую деятельность. Их Лукашенко назвал "хлебом спецслужб". "Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений. Где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси. Она по всему миру уже существует", - отметил он.